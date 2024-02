Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B33n, Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt (28.02.2024)

B33n, Radolfzell (ots)

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 33neu an der Abfahrt Radolfzell verletzt worden. Ein 40-Jähriger war mit einem Skoda Octavia auf der B33neu vom Autobahnkreuz Hegau kommend in Richtung Konstanz unterwegs. An der Anschlussstelle Radolfzell fuhr er von der B33n ab und prallte in der Abfahrt zur Einmündung L220/B34 in das Heck eines dort verkehrsbedingt haltenden Opel Corsa eines 61-Jährigen. Durch die Kollision erlitten sowohl der Opelfahrer als auch seine 58 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

