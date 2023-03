LPI-GTH: Sachbeschädigung an Fahrzeug- Zeugensuche

Gotha (ots) - Am 09. März, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Ford die B 247 von Richtung Autobahnanschlussstelle in Richtung Gotha. In diesem Moment startete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Gegenverkehr ein Überholmanöver. Um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden, musste der 40-Jährige seinen Pkw zuerst abbremsen und in der weiteren Folge auf die Grünfläche neben ...

mehr