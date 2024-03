POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Einbeck (ots) - Einbeck und Lüthorst In der Nacht vom 12./13.03.2024 brachen unbekannte Täter jeweils einen Zigarettenautomaten in Einbeck / Straße Hullerser Tor in Höhe der Nr. 7 A und in Lüthorst in der Luthardstraße / Höhe Dreiseweg auf. Die Schadenshöhen durch die Beschädigungen und die Entwendungen kann bislang noch nicht beziffert werden. Hinweise auf ...

mehr