Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Detonierender Böller verletzt Mann schwer

Reken (ots)

Unfallort: Klein Reken, Dorfstraße;

Unfallzeit: 01.01.2024, 00.05 Uhr;

Bei der Explosion eines mutmaßlich selbst gefertigten Feuerwerkskörpers hat ein Mann in der Neujahrsnacht in Klein Reken schwere Verletzungen erlitten. Zwischenzeitlich konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Das Geschehen spielte sich gegen Mitternacht auf der Dorfstraße ab. Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen in ein Krankenhaus. In unmittelbarer Nähe fanden sich vier ungezündete, ebenfalls mutmaßlich selbstgebaute "Böller". Entschärfer des Landeskriminalamtes übernahmen die kontrollierte Sprengung. In der Wohnung des schwerverletzten Rekeners konnte die Polizei Materialien sicherstellen, die zum Bau von Sprengkörpern dienen. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauern an. (to)

