Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 04. Mai 2024 um 21:18 Uhr, kontrollierten Beamte einen 48-Jährigen aus Großenkneten mit seinem Pkw, Opel auf der Straße Am Wegholt. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emstek/OT Halen - Mehrere Diebstähle bei Festival

Am Samstag, 04. Mai 2024 in der Zeit von 01.00 bis 04.00 Uhr, begaben sich mindestens zwei unbekannte Personen auf ein frei zugängliches Campingplatzgelände eines Festivals im Heideweg. Hier wurde aus mehreren Zelten und Wohnwagen Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emstek unter 04473-932180 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell