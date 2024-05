Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 04. Mai 2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 05. Mai 2024, 09:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Tennisanlage in der Straße Zum Tennispark. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Garrel - Einbruchdiebstahl

Am Freitag, 03. Mai 2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Nikolausstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Dort wurde das gesamte Wohnhaus durchsucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 03. Mai 2024, in der Zeit von 10:40 Uhr bis 10:52 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 63-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen BMW 525, auf einem Parkstreifen an der Molberger Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

