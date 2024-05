Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 06.05.24, gegen 22:35 Uhr, wurde in der Münsterstraße ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem PKW-Führer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am Montag, den 06.05.24, gegen 17:10 Uhr, kam ein 48-jähriger Goldenstedter auf der Vechtaer Straße mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und Bäumen. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,21 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahm des Führerscheins.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 06.05.24, gegen 16:44 Uhr, kam es auf der Bergstruper Straße zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleintransporters touchierte beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden Tiertransporter eines 38-Jährigen. Durch den Zusammenstoß riss der Außenspiegel des Tiertransporters ab und beschädigte einen hinter diesem fahrenden PKW Kia. Am Tiertransporter sowie dem PKW entstand Sachschaden. Der Kleintransporterfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Montag, den 06.05.24, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Osloer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen Fahrzeugführer (PKW) aus Goldenstedt und einem 67-jährigen Fahrzeugführer (E-Scooter) aus Vechta. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt. Am PKW des Goldenstedters sowie dem E-Scooter entstand Sachschaden.

Lohne - Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Am Sonntag, 5. Mai 2024, gegen 00:50 Uhr begaben sich zunächst unbekannte Personen auf das Gelände einer Schlachterei in Lohne. Durch Angehörige des Betriebs wurde beobachtet, wie die Tatverdächtigen in das Innere der Schlachterei eingedrungen waren. Durch die Zeugen wurde unverzüglich die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten schließlich vier Tatverdächtige angetroffen werden. Bei den vier tatverdächtigen Personen aus Löningen und Berlin handelt es sich um zwei Männer, beide im Alter von 35 Jahren, sowie um zwei Frauen im Alter von 32 und 33 Jahren. Die vier Tatverdächtigen wurden zunächst zum Polizeikommissariat Vechta gebracht. Hier konnte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg mutmaßliches Beweismaterial beschlagnahmt werden. Anschließend wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen die vier Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. Durch das Eindringen wurde ein Zylinderschloss beschädigt. Wie während der Sachverhaltsaufnahme bekannt wurde, sollen bereits Anfang Mai durch Unbefugte Kameras im Inneren des Gebäudes angebracht worden sein. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang sowie zu den Hintergründen dauern an.

