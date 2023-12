Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Autos stoßen in Kreuzungsbereich zusammen - mehrere Personen verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am 25.12.2023 kam es gegen 23:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 485 / Barienroder Straße in Hildesheim.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seinem Auto die L 485 aus Richtung Diekholzen in Richtung B 243. Im Fahrzeug befanden sich außerdem die 53-jährige Ehefrau und der 20-jährige Sohn.

An der Kreuzung zur Barienroder Straße kam von links ein 24-Jähriger aus dem Kreis Höxter mit seinem Pkw und wollte die L 485 in Richtung Barienrode überqueren. Als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des vorfahrtberechtigten 57-Jährigen. Der 24-Jährige wurde mit seinem Auto gegen einen Ampelmast geschleudert, das Fahrzeug des 57-Jährigen kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum.

Der 57-Jährige und sein 20-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt, die 53-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der 24-Jährige wurde durch den Unfall ebenfalls schwer verletzt. Zur medizinischen Versorgung waren zwei Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort, alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Auch die Hildesheimer Feuerwehr war mit mehreren Kameraden vor Ort.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch an der Ampel entstand Sachschaden, zur Reparatur war die zuständige Straßenmeisterei Sarstedt vor Ort. Der Baum wurde ebenfalls durch die Kollision beschädigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Unfallstelle gesperrt werden.

