POL-HI: Autofahrer prallt in Bockenem gegen Hauswand und flüchtet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 24.12.2023, gegen 08:33 Uhr, brach in einer Dachgeschosswohnung im Ahornweg in 31167 Bockenem ein Feuer aus. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist ein zu nah neben dem in Brand geratenen Bett aufgestellter Heizlüfter ursächlich für das ausgebrochene Feuer. Der 79-jährige Eigentümer und Bewohner der Dachgeschosswohnung wurde mittels Rettungswagen aufgrund des Verdachts auf ...

mehr