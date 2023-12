Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 2

Carportbrand - 16.12.2023 - 23:30 Uhr

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde am Samstagabend um 23:30 unter dem Stichwort Feuer 2: Carportbrand in die Flurstraße nach Lage-Hagen alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein brennender Holzunterstand, in dem Brennholz gelagert wurde vorgefunden. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde der Holzhaufen auseinandergezogen und mit einem Schaumteppich bedeckt. Im Einsatz waren die Einheiten Hagen, Pottenhausen, sowie der A-Dienst der Feuerwehr Lage. Der Einsatz war nach rund 2,5 Stunden beendet. Am frühen Sonntagmorgen war die Einheit Hagen zu einer weiteren Brandnachschau vor Ort.

