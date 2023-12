Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Harsum - Mahnhof, (Hbr). Am 22.12.2023, ist es gegen 09.40 Uhr auf dem Parkplatz des NP-Marktes in Harsum, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Verursacher kollidierte mutmaßlich beim Ausparken mit einem grauen Ford Fiesta. An dem geschädigten Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden am hinteren Kotflügel. Der Verursacher hat daraufhin unerlaubt den Unfallort verlassen. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Sarstedt entgegen. Tel. 05066 / 985-0.

