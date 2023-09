POL-BO: Mit knapp 3 Promille: Alkoholisierter Radfahrer (39) stürzt und wird leicht verletzt

Herne, Bochum (ots) - Nach einem Raub am 9. September in Herne fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht. Ein 31-Jähriger aus Bochum hatte gegen 18.30 Uhr sein Auto am Röhlinghauser Friedhof im Bereich der Hofstraße geparkt. Als er seine Laptoptasche von der Rücksitzbank holen wollte, wurde er von einem Unbekannten bedroht und aufgefordert, die Tasche auszuhändigen. Der Täter ...

