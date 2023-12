Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in Imbissrestaurant/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Steinstraße (boe.) Im Zeitraum vom 23.12.23, 00:00 Uhr bis 08:30 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Imbissrestaurant verschafft, indem die Täter eine Tür aufgehebelt haben. Dort wurde das Innere nach Bargeld durchsucht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

