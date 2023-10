Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich an der Alte Poststraße / B311. Gegen 14.30 Uhr fuhr der Opel Astra Fahrer in der Alte Poststraße. An der Einmündung zur B311 übersah er einen Mercedes Sprinter, der in Richtung Ertingen fuhr. Beim Einfahren kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt. ...

