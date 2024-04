Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sperrung nach Verkehrsunfall

Emleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern kam es auf der L 1026 zwischen Wipperoda und Emleben gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer eines Lkw mit beladenem Auflieger verlor aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Gespann. Der Lkw kippte in der Folge zur Seite, der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an Zugmaschine, Auflieger und aufgeladenem Bagger wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergung und Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen. Gegen 19.00 Uhr waren die Arbeiten beendet. (ah)

