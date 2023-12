Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall in der Schlossstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 73-jährige Autofahrerin war am Donnerstag (14.12.2023) mit ihrem BMW in der Schlossstraße in Ludwigsburg in Fahrtrichtung Sternkreuzung unterwegs. Gegen 18:45 Uhr musste sie an der Kreuzung zur Marstallstraße verkehrsbedingt warten. Eine noch unbekannte Person fuhr mit einem weißen Pkw auf der Marstallstraße und bog plötzlich über die Busspur nach rechts auf die Schlossstraße ein, wobei sie den dort stehenden BMW der 73-Jährigen auf der rechten Fahrzeugseite streifte. Die unbekannte Person hielt daraufhin kurz an, machte sich dann jedoch aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

