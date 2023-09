POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Neuwieder Innenstadt

Derschen (ots) - Am 31.08.2023 stellte ein Bewohner der Daadener Straße in Derschen fest, dass an zwei seiner PKW mehrere Reifen zerstochen wurden. Als Tatzeitraum kann die Nacht von 30.08., 20:15 Uhr auf den 31.08.2023, ca. 07:15 Uhr angenommen werden. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK ...

