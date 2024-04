LPI-GTH: Ohne Versicherungsschutz und Drogentest positiv

Gotha (ots) - Am 09. April, gegen 17.15 Uhr wirkten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen mit kleinen Metallkugeln auf eine fahrende Straßenbahn ein. Die Straßenbahn fuhr in Richtung Huttenstraße und befand sich zum Zeitpunkt der Sachbeschädigung auf Höhe eines Parkhauses in der Gartenstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht ...

mehr