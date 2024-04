LPI-GTH: Hoher Sachschaden an Brunnen- Zeugensuche

Eisenach (ots) - In der Heinrichstraße wurde gestern Nachmittag ein 62-jähriger Fahrer eines LKW kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

