LPI-GTH: Fahrrad entwendet- Zeugensuche

Pennewitz (Ilmkreis) (ots) - In den Morgenstunden kam es auf der Ortsverbindungsstraße Pennewitz in Richtung Gräfinau-Angstedt zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Opel kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Baum und einen Leitpfosten. Am Pkw entstand Totalschaden.Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab er an, am Steuer eingeschlafen zu sein. (sk) Rückfragen ...

