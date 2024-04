Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung

Eisenach (ots)

Heute kam es gegen 11.00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Hermann-Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Ruß- und Rauchentwicklung. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Derzeit ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar, es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. (ah)

