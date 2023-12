POL-EU: Blitzableiter von Kirche entwendet

Zülpich (ots) - Gestern (Mittwoch, 12. Dezember) wurde eine 75-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Zülpich von ihrem 77-jährigen Ehemann in der eigenen Garage mit dem Pkw angefahren und eingeklemmt. Die Frau hatte die Garage zuvor aufgeschlossen und geöffnet. Im Anschluss hat die 75-Jährige die Garage betreten und ihren Ehemann mit dem Fahrzeug in die Garage eingewiesen. Hierbei fuhr der Mann die Frau an und klemmte ...

