POL-EU: Ohne Sicherheitsgurt aufgefallen

Nettersheim (ots) - Am gestrigen Mittwoch (13. Dezember) wurde im Zeitraum von 8.30 bis 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus im Höhenweg in Nettersheim eingebrochen. Unbekannte hebelten zwei rückwärtig gelegene Fenster auf und durchsuchten im Wohnhaus sämtliche Schränke und Schubladen. Es wurden neben mehreren hundert Euro Bargeld auch ein Laptop sowie ein Tablet entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr