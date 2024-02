POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch (14.02.2024) gegen 11:40 Uhr ereignete sich auf der Leinstraße in Nienburg ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 23-Jährige aus Laatzen befuhr mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg. Obwohl eine 63-Jährige aus Marklohe mit ihrem Hyundai langsam an den Fußgängerüberweg heranfuhr, übersah sie die 23-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin ...

