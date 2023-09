Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Mit entwendetem Fahrzeug Unfall verursacht und geflüchtet; Polizei sucht Zeugen

Tiefenbronn (ots)

Mit einem entwendeten Fahrzeug unterwegs gewesen und in der Folge verunfallt ist unbekannte Täterschaft in der Nacht von Freitag auf Samstag in Tiefenbronn. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete unbekannte Täterschaft am 02.09.20123, gegen 1:00 Uhr, einen schwarzen Fiat auf einem Grundstück in der Daimlerstraße in Tiefenbronn. Gegen 1:30 Uhr touchiert der unbekannte Lenker des entwendeten Fahrzeuges in der Folge im Kirschenäckerweg einen am Straßenrand geparkten Fiat. Der entwendete Fiat kam im weiteren Verlauf im Vorgarten eines dortigen Anwesens, nach Zusammenstoß mit einem Baum, zum Stehen. Der Baum fiel in der Folge auf das angrenzende Haus. Die unbekannte Täterschaft entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

Die beiden Täter des Diebstahls können wie folgt beschrieben werden: Beide circa 180 cm groß und von sehr schlanker bzw. hagerer Statur. Sie trugen beide helle Oberbekleidung mit Kapuze sowie hellfarbene Hosen. Vermutlich handelt es sich um Jugendliche.

Der Polizeiposten Tiefenbronn sowie der Verkehrsdienst haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231/186 3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd oder unter 07231/186 3111 beim Verkehrsdienst zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

