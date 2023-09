POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Mühlacker (ots) - Nach einem Einbruch am Montagmorgen in ein Einfamilienhaus in Enzberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen Montag, 04.09.2023, 07:30 Uhr und 08:00 Uhr, durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu dem in der Dorfwiesenstraße gelegenen Gebäude. Nachdem der Unbekannte das ...

