Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen erstattete ein 36-jähriger Mann Anzeige bei der Polizei wegen eines Diebstahls. Nach seinen Angaben parkte er am Dienstagabend gegen 18 Uhr sein Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Im Haderwald". Als er am Mittwochmorgen um 7 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, bemerkte er, dass unbekannte Täter das hintere Kennzeichen gestohlen hatten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell