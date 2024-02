Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit führt zu alkoholisiertem Autofahrer

Kaiserslautern (ots)

Ein Vorfall in der Denisstraße rief am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan. Laut der Mitteilerin geriet sie mit einem Autofahrer in Streit, der ihrer Meinung nach mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße gefahren war. Als er Ausstieg und lautstark mit der Frau diskutierte, fiel ihr auf, dass der Mann alkoholisiert war. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer ausfindig machen und kontrollieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Zeugin und ergab einen Wert von 1,46 Promille. Den Führerschein des 49-Jährigen stellten die Beamten sicher. Den Mann nahmen sie mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr dauern an. |kfa

