POL-WES: Moers - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Straßenbaum

Moers (ots) - Die Polizei in Moers codiert an folgenden Terminen wieder Fahrräder: Mittwoch, 24.04.2024, 10:00 - 12:00 Uhr, 47441 Moers, Wochenmarkt in Moers Meerbeck Freitag, 26.04.2024, 09:00 - 12:00 Uhr, 47445 Moers, Markt 15, am Seniorenbüro Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten darum, Ausweis und Kaufunterlagen mitzubringen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle ...

