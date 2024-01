POL-PDLD: Diebstahl aus PKW

Landau (ots) - Am Freitagnachmittag (26.01.2024) gegen 16:00 Uhr gerieten zwei 21 und 33 Jahre alte Brüder zunächst in einem Supermarkt in Landau mit einem 36-jährigen Mann in Streit. Im Laufe des Streits schlugen und traten die Brüder auf den anderen Mann ein und konnten zunächst mit E-Scootern flüchten. Im Rahmen der Fahndung wurden sie durch eine Streife angetroffen und kontrolliert. Beide waren erheblich ...

mehr