POL-PDLD: Edenkoben - Unterwegs im Drogenrausch

Edenkoben (ots) - Im Zeitraum vom 26.01.2024, 18:00 Uhr, und 27.01.2024, 21:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Freimersheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Dabei wurde die Terrassentür durch die unbekannten Täter gewaltsam aufgehebelt. Im Anwesen wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in dem besagten Zeitraum auffällige Personen oder ...

