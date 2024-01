POL-PDLD: Kandel- Nach Ladendiebstahl, Diebesgut zur Polizei gebracht

Wörth (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am 25.01.2024 gewaltsam Zutritt in die Südpfalzwerkstatt in Wörth. Dort wurden Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth ...

mehr