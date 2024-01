Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Brüder außer Rand und Band

Landau (ots)

Am Freitagnachmittag (26.01.2024) gegen 16:00 Uhr gerieten zwei 21 und 33 Jahre alte Brüder zunächst in einem Supermarkt in Landau mit einem 36-jährigen Mann in Streit. Im Laufe des Streits schlugen und traten die Brüder auf den anderen Mann ein und konnten zunächst mit E-Scootern flüchten. Im Rahmen der Fahndung wurden sie durch eine Streife angetroffen und kontrolliert. Beide waren erheblich alkoholisiert und standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige musste hierfür aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort sperrte er sich gegen die Entnahme der Blutprobe und randalierte derart, dass nur unter dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes unter Kontrolle gebracht werden konnte. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten unflätig. Beide Brüder müssen sich nun in Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr verantworten. Den Jüngeren erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell