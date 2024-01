POL-OS: Ostercappeln: Unfall auf der Bad Essener Straße- Zwei Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Schorfteichstraße mussten in der Nacht zum Dienstag vier Personen über eine Drehleiter gerettet werden. Weitere 19 Bewohner wurden erfolgreich evakuiert. Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zu der Brandursache auf und ...

mehr