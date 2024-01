Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Kradfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Samstagnacht ist es in Bad Rothenfelde zu einer Verfolgungsfahrt gekommen, nachdem sich ein Kleinkraftradfahrer gegen 01.55 Uhr auf dem Niedersachsenring einer Polizeikontrolle entzog. Auch nach mehrmaligem Signalisieren von Anhaltezeichen der Polizisten, setzte der Fahrer des Krads seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Der Flüchtige verließ anschließend den Niedersachsenring in Richtung Lindenallee. Von dort aus bog er in einen Fußgänger-Patt ab, woraufhin der Sichtkontakt zum flüchtigen Fahrzeug abriss. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlichen - mit einem weißen Integralhelm

Die weibliche Sozia wird wie folgt beschrieben:

- vermutlich dunkelgraue Daunenjacke - vermutlich eine bunte Mütze

Am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr wurde der Polizei durch einen Fußgänger ein Motorroller in einem Gebüsch liegend, in der Bahnhofstraße in Bad Rothenfelde gemeldet. Hierbei handelt es sich nach ersten Einschätzungen um das gesuchte Kleinkraftrad.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Vorfall geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell