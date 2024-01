Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Nach Verkehrsunfall auf L73 - 83-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der L73 (Bippener Straße) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 83-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 13 Uhr war der Senior mit seinem VW Golf auf der Landesstraße in Richtung Eggermühlen unterwegs, als er auf gerader Strecke plötzlich in die Gegenfahrspur geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Touareg kollidierte. Die Polizei schließt ein Krankheitsfall als Unfallursache nicht aus. Der 83-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Touareg blieben unverletzt. Zwei Abschlepper wurden mit der Bergung der beschädigten Fahrzeuge beauftragt. Während der polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen, die Landesstraße war zwischenzeitig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell