Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Wasserrohrbruch auf Dachboden

Breckerfeld (ots)

Datum: 11.01.2024/ Uhrzeit: 16:24 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Neue Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Ordnungsamt/ Bericht (hb): Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Wasserrohrbruch in einem Gebäude in die Neue Straße alarmiert. Auf dem Dachboden des Fachwerkhauses war eine gefrorene Wasserleitung geplatzt, nach dem sonnigen Wetter heute aufgetaut und gab unkontrolliert Wasser frei. Der Hausbesitzer hatte bereits die Wasserzuleitung abgesperrt und den Strom abgeschaltet. Die Deckenverkleidung im Wohnbereich unter dem Dachboden war aufgrund des Wassergewichtes teilweise runtergefallen. Die Feuerwehr entfernte den Großteil des Wassers, um die Dachbalken zu entlasten. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner sind bis auf Weiteres anderweitig untergekommen.

