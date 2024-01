Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.01.2023/ Uhrzeit: 20:00 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Kettelbachstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Zu einer Ölspur in Zurstraße wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld am Montagabend alarmiert. Im Bereich der Hauptstraße konnte keine Verunreinigung festgestellt werden. Auf der abgehenden Kettelbachstraße wurden einige Flecken gefunden. Diese streuten die ehrenamtlichen Kräfte mit Bindemittel ab und nahmen dies zur Entsorgung auf. Der Einsatz endete nach rund einer Stunde mit Ankunft am Gerätehaus.

