Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Breckerfeld (ots)

Datum: 29.12.2023/ Uhrzeit: 17:31 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Schützenstraße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst / Polizei Bericht (lb): Am Freitagabend, um 17:31 Uhr, wurden der Löschzug Breckerfeld und die Löschgrppe Delle der freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Schützenstraße alarmiert. Bei Ankunft wurden die Einsatzkräfte von einem anwesenden Mitarbeiter in Empfang genommen und eingewiesen. Bei Reinigungsarbeiten an einem Kompressor war es zu einer Staubentwicklung gekommen. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Da keine weitere Feststellung gemacht werden konnte, wurde die Brandmeldeanlage wieder zurück gestellt und die Einsatzstelle an die Verantwortlichen übergeben. Der Einsatz endete, mit der Ankunft in den Gerätehäusern, um 18:15 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell