Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Verletzte nach Busunfall

Rostock (ots)

Am 28.11.2023, gegen 09:10 Uhr, ereignete sich auf der L 22 zwischen den Ortschaften Nienhagen und Stuthof ein folgeschwerer Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein 24-jähriger deutsche Fahrer des Busunternehmens der Rostocker Straßenbahn AG befuhr die L 22 von der Ortschaft Stuthof in Fahrtrichtung Nienhagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Busfahrer nach einer leichten Rechtskurve wieder gerade lenken und kam aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus kam nach mehreren Metern im Straßengraben zum Stehen. In dem Bus der RSAG befanden sich zum Unfallzeitpunkt der Fahrzeugführer sowie fünf Insassen. Drei der Fahrzeuginsassen erlitten durch den Unfall Verletzungen. Zwei Insassen konnten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Eine 69-jährige deutsche Fahrzeuginsassin wurde schwerverletzt in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Es waren insgesamt drei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie die Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug an der Unfallstelle im Einsatz. Zur Bergung des Busses wurde ein Spezialfahrzeug angefordert. Die Durchführung wird in den kommenden Stunden erfolgen. An dem Bus entstand ein erheblicher Sachschaden. Stephanie Kiep Polizeioberkommissarin Polizeirevier Rostock-Dierkow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell