POL-HRO: Sachbeschädigung an AfD - Wahlkreisbüro

Ludwigslust / Aachen (ots) - Seit dem 24.11.2023 wird eine 44-jährige Frau aus Aachen vermisst. Sie war zuletzt am Tage ihres Verschwindens gegen 16:00 Uhr in die Helios-Klinik in Schwerin eingeliefert worden. Diese verließ sie, ohne sich behandeln zu lassen, in unbekannte Richtung. Ihr Auto konnte inzwischen an ...

