Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Fahrrädern

Uslar (ots)

USLAR, (go), KURT-ZIMMERMANN-STRASSE, (GYMNASIUM), Donnerstag, der 02.11.2023, zwischen 07:30 Uhr und 12:55 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten 2 Fahrräder (Pedelecs von der Marke Cube in der Farbe grau-orange und von der Marke Conway in der Farbe schwarz) von einem Fahrradständer am Gymnasium in Uslar. Beide Fahrräder waren durch Schlösser gesichert. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

