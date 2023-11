Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines PKW

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT OFFENSEN-LANDESSTRASSE KREUZUNG RICHTUNG HEISEBECK, Freitag, der 03.11.2023, 01:09 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein, über einen längeren Zeitraum, abgestellter PKW in Brand. Personen kamen hier nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell