Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbrüche oder Einbruchsversuche in verschiedene Geschäfte und Betriebe in Lamstedt am Wochenende

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Über das vergangene Wochenende kam es im Bereich Lamstedt zu mehreren Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in Geschäfte, Betriebe und andere Gebäude in Lamstedt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen hierbei unter anderem in ein großes Möbelhaus in der Straße Auf den Schmaläckern ein. Ebenfalls betroffen waren z.B. die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Schützenstraße und einer Gaststätte in der Bremervörder Straße. In der Gaststätte wurde Bargeld entwendet. Zeugen, denen im Bereich Lamstedt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

