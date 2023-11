Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung an mehreren PKW in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am frühen Sonntagabend (12.11.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 17:00 Uhr und 18:00 die Außenspiegel mehrerer PKW, welche in der Danziger Straße in Loxstedt abgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Loxstedt (Telefon 04744 731660) zu melden.

