POL-CUX: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B73

Cuxhaven (ots) - Bereich Geestland: Fahrzeugbrand Geestland/BAB 27. Am Freitag, den 10.11.2023, geriet aus bislang unbekannten Gründen gegen 09:45 Uhr ein Kleinbus in Brand. Der 53-jährige Fahrzeugführer aus Cuxhaven war auf der Autobahn in Richtung Bremen unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich kurz vor der Anschlussstelle Neuenwalde in Brand geriet. Die Feuerwehr ...

mehr