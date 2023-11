Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 11.11.2023 Pkw-Brand

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland:

Fahrzeugbrand

Geestland/BAB 27. Am Freitag, den 10.11.2023, geriet aus bislang unbekannten Gründen gegen 09:45 Uhr ein Kleinbus in Brand. Der 53-jährige Fahrzeugführer aus Cuxhaven war auf der Autobahn in Richtung Bremen unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich kurz vor der Anschlussstelle Neuenwalde in Brand geriet. Die Feuerwehr Bremerhaven löschte den Brand, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Für die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen ab der Anschlussstelle Nordholz kurzfristig gesperrt. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

