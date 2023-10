Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Trickdieb bestiehlt Senior - Polizei sucht Zeugen (27.10.2023)

Singen, Lkrs. Konstanz (ots)

Bereits am Freitag hat ein Trickdieb einen Senioren in der Hauptstraße, Ecke Einmündung "Am Schloßgarten" bestohlen. Gegen 15.30 Uhr sprach ein unbekannter Mann in der Nähe eines Parkautomaten den 88-jährigen Mann an, ob er zwei Euro wechseln könne. Als der Senior in einer Geldbörse nach Kleingeld suchte, half ihm der Unbekannte, ohne den Geldbeutel an sich zu nehmen. Nach dem Geldwechsel ging der Geschädigte nach Hause und bemerkte dort, dass sämtliche Geldscheine aus dem Geldbeutel fehlten.

Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte leider nicht angeben, er schätzte das Alter des Mannes auf ca. 40 Jahre alt.

Die Polizei Singen sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Mann geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter 07731 888-0 entgegen.

