Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall im Begegnungsverkehr fordert über 17.000 Euro Schaden (28.10.2023)

Radolfzell a.B., Lkr. Konstanz (ots)

Über 17.000 Euro Sachschaden an zwei Fahrzeugen ist die Folge eines Unfalls, der sich am Samstag in der Schlesierstraße ereignet hat. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 38-jähriger Opel-Fahrer einem 68-jährigen Fahrer eines Skoda entgegen, als in einer Kurve auf Höhe Hausnummer 20 vermutlich aus Unachtsamkeit die Fahrzeuge im Begegnungsverkehr kollidierten. Verletzt wurde hierbei niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell