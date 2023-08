Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer in Neubukow festgestellt

Neubukow (ots)

Am Freitag, 25.08.2023, erhielt die Polizei gegen 19:40 Uhr den Hinweis, dass der Geschädigte, nachdem er einen Pkw-Fahrer auf seine unangepasste Fahrweise aufmerksam machte, von diesem verbal und durch Gesten beleidigt wurde. Sowohl der Pkw-Fahrer als auch der Hinweisgeber hielten sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Stellwerk" in Neubukow auf. Zuvor soll der Fahrer des VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen auf dem Parkplatz herumgefahren sein und hat dabei auch Vollbremsungen vollzogen. Nach den Beleidigungen stieg der zunächst noch unbekannte Tatverdächtige wieder in den Pkw ein und fuhr in der weiteren Folge mit geschätzten 20 km/h auf den Geschädigten zu. Dieser konnte ausweichen und meldete anschließend den Vorfall der Polizei. Gegen 20:20 Uhr stellte eine Funkwagenbesatzung der Polizei Bad Doberan den VW Golf im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Ortslage Neubukow fest. Dabei passierte der VW-Fahrer den Funkwagen mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit, überfuhr in der weiteren Folge eine Lichtzeichenanlage bei "Rot" und stellte nachfolgend den Pkw auf dem Parkplatz des Supermarktes "Am Stellwerk" ab. Anschließend versuchte der Fahrer sich unauffällig zu entfernen. Durch die eintreffende Funkwagenbesatzung konnte der Fahrer jedoch angehalten und kontrolliert werden. Die Beamten stellten bei dem 39-jährigen deutschen Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,44 Promille fest und fanden im Fahrzeug noch eine geringe Menge an Amphetaminen. Eine Überprüfung der Fahrerlaubnis ergab, dass ihm diese zuvor bereits entzogen wurde. Zu dem Alkoholkonsum vor Fahrtantritt gab der 39-Jährige ergänzend an, dass er am Vortag Marihuana konsumiert hatte. Im Krankenhaus Hohenfelde wurde in der Folge die Blutprobenentnahme durchgeführt. Neben dem Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln muss sich der 39-Jährige auch wegen der Beleidigung und Nötigung, sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

